Durdurulan tankerden 30 düzensiz göçmen çıktı!
03 Haziran 2026 | 13:29
Bitlis'te durdurulan tankerde yapılan aramada, 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurdukları bir tankerde arama yaptı. İncelemede, tankerin iç bölümüne gizlenmiş 30 düzensiz göçmen tespit edildi. 1 organizatör yakalanırken, göçmenler sınır dışı edilmek üzere Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
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