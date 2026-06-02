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Kaldırımda yürüyen kadın kanalizasyona düştü, rögar kapağı üstüne kapandı

Kaldırımda yürüyen kadın kanalizasyona düştü, rögar kapağı üstüne kapandı

02 Haziran 2026 | 21:58

Brezilya’da kaldırımda yürüyen kadın, rögar kapağı sabit olmayan kanalizasyona düştü. Rögar kapağı kadının üstüne kapandı.

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