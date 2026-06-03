Yozgat'ta merkezli tefecilik operasyonu: 6 gözaltı | Video
03 Haziran 2026 | 12:37
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tefecilere yönelik operasyon gerçekleştirdi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda 7 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 3 adet USB bellek, 2 adet SD kart, 32 adet senet, 4 adet sözleşme belgesi, 4 adet tapu belgesi, 45 gram altın, 21 adet çeyrek altın,1 Cumhuriyet altını, bıçak, 2 adet Tabanca, 2 adet Tabanca Şarjörü ve 93 adet Tabanca Fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen kıymetli maden, senet ve tapuların yaklaşık değerinin 7 milyon 600 bin lira olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin haklarındaki adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.
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