Video Yaşam Yozgat'ta merkezli tefecilik operasyonu: 6 gözaltı | Video
Yozgat'ta merkezli tefecilik operasyonu: 6 gözaltı | Video

Yozgat'ta merkezli tefecilik operasyonu: 6 gözaltı | Video

03 Haziran 2026 | 12:37

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tefecilere yönelik operasyon gerçekleştirdi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Yozgat ve Ankara'da 'Tefecilik ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Değerlerini Aklama' suçlarını işledikleri tespit edilen 6 şüpheliye yönelik 5 farklı adreste eşzamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 3 adet USB bellek, 2 adet SD kart, 32 adet senet, 4 adet sözleşme belgesi, 4 adet tapu belgesi, 45 gram altın, 21 adet çeyrek altın,1 Cumhuriyet altını, bıçak, 2 adet Tabanca, 2 adet Tabanca Şarjörü ve 93 adet Tabanca Fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen kıymetli maden, senet ve tapuların yaklaşık değerinin 7 milyon 600 bin lira olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin haklarındaki adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.
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