SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

03 Haziran 2026 | 13:40

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Gaziantep ve çevre illerde de kısa süreli sarsıntıya neden oldu. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yerin 12 km altında meydana gelen depremde şuana kadar olumsuz bir durum paylaşılmadı. Saha tarama çalışmaları devam ediyor.