Video Yaşam SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

03 Haziran 2026 | 13:40

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Gaziantep ve çevre illerde de kısa süreli sarsıntıya neden oldu. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yerin 12 km altında meydana gelen depremde şuana kadar olumsuz bir durum paylaşılmadı. Saha tarama çalışmaları devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | Kahramanmaraş’ta 4,4 büyüklüğünde deprem 01:36
SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem 03.06.2026 | 13:31
Durdurulan tankerden 30 düzensiz göçmen çıktı! 01:16
Durdurulan tankerden 30 düzensiz göçmen çıktı! 03.06.2026 | 13:26
Yozgat’ta merkezli tefecilik operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:35
Yozgat'ta merkezli tefecilik operasyonu: 6 gözaltı | Video 03.06.2026 | 12:35
İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:13
İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı | Video 03.06.2026 | 12:10
İTÜ yönetimi şikayet etti, 8 çalışan dolandırıcılıktan gözaltına alındı 00:38
İTÜ yönetimi şikayet etti, 8 çalışan dolandırıcılıktan gözaltına alındı 03.06.2026 | 11:53
Ticari aracı çalmak isterken çevredeki esnafı hesaba katmadı: Meydan dayağı kamerada! 00:33
Ticari aracı çalmak isterken çevredeki esnafı hesaba katmadı: Meydan dayağı kamerada! 03.06.2026 | 11:33
Yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03:47
Yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03.06.2026 | 11:12
Nişantaşı’nda eğlence mekanına 2 gün arayla çifte saldırı: 4 yaralı 6 gözaltı 01:25
Nişantaşı’nda eğlence mekanına 2 gün arayla çifte saldırı: 4 yaralı 6 gözaltı 03.06.2026 | 11:10
Uyuşturucu tacirlerine yönelik 70 adrese eş zamanlı baskın | Video 01:00
Uyuşturucu tacirlerine yönelik 70 adrese eş zamanlı baskın | Video 03.06.2026 | 11:01
Mardin’de un yüklü TIR seyir halindeyken alev aldı! 01:02
Mardin’de un yüklü TIR seyir halindeyken alev aldı! 03.06.2026 | 10:27
İki katlı evde çıkan yangına vatandaş su tankeri ile müdahale etti | Video 04:13
İki katlı evde çıkan yangına vatandaş su tankeri ile müdahale etti | Video 03.06.2026 | 10:11
Sultangazi’de iki sürücü tekmeli tokatlı kavga etti! O görüntüler başka bir aracın kamerasına yansıdı 01:55
Sultangazi'de iki sürücü tekmeli tokatlı kavga etti! O görüntüler başka bir aracın kamerasına yansıdı 03.06.2026 | 09:59
Kaybolduğu yerde son videosu ortaya çıktı 02:40
Kaybolduğu yerde son videosu ortaya çıktı 03.06.2026 | 09:45
Hem ehliyetsiz hem maganda! Otobüsün önünü kesip camını kırdı, 420 bin TL ceza yedi 01:10
Hem ehliyetsiz hem maganda! Otobüsün önünü kesip camını kırdı, 420 bin TL ceza yedi 03.06.2026 | 09:37
Otomobil şarampole düştü! Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza 00:30
Otomobil şarampole düştü! Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza 03.06.2026 | 09:32
Başıboş at trafiğin seyrini düşürdü! 00:19
Başıboş at trafiğin seyrini düşürdü! 03.06.2026 | 09:21
Heyelan yolu kapattı! Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı 00:38
Heyelan yolu kapattı! Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı 03.06.2026 | 09:08
Yıldırım, plastik kasaların olduğu alana isabet etti! Kasalar alev aldı 00:57
Yıldırım, plastik kasaların olduğu alana isabet etti! Kasalar alev aldı 03.06.2026 | 08:59
Kayseri’de metruk evde yangın! 01:21
Kayseri’de metruk evde yangın! 03.06.2026 | 08:52
Avcılar’da çocuk kavgasına büyükler karıştı: 1 kişi bıçaklandı! Kavga anı kamerada | Video 02:52
Avcılar’da çocuk kavgasına büyükler karıştı: 1 kişi bıçaklandı! Kavga anı kamerada | Video 03.06.2026 | 08:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA