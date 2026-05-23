Biga'da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

23 Mayıs 2026 | 00:03

Çanakkale’nin Biga ilçesinde aralarında daha önce husumet bulunun taraflar arasında yaşanan kavgada kan aktı. Baba oğul husumetlilerine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Genç adam olay yerinde hayatını kaybederken, polis her yerde kaçan baba ve oğlunu arıyor.