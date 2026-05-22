İNRES 2026 başladı! Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide yeni oyuncu olacak

22 Mayıs 2026 | 12:25

Enerji Bakanlığı ile Turkuvaz Medya'nın düzenlediği İNRES 2026 Zirvesi başladı. Başkan Erdoğan'ın katılacağı zirvede enerji arz güvenliğinde Türkiye'nin rolü masaya yatırılıyor. Enerjinin kalbinin atacağı programda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, nükleer enerjide yaşanan küresel gelişmeleri bir "rönesans" olarak nitelendirerek, Türkiye'nin bu teknolojide yeni bir oyuncu olacağını vurguladı.