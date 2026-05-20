Erzurum’da 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi vuran şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
20 Mayıs 2026 | 16:31
Erzurum’da dün gece meydana gelen silahlı saldırılarda bir kişinin hayatını kaybetmesi, bir kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli İbrahim Arslan adliyeye sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sürerken aynı gece saat 22.00 sıralarında Yakutiye İlçesi Güllüce Camii önünde A.B'nin ateşli silahla vurulmuş halde yerde yattığı ihbarı alındı. Olay yerine gelen ekipler, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen A.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerlerinde yaptığı inceleme ve araştırmalarda, her iki olayın failinin İbrahim Arslan olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu şüpheli, olaylardan yaklaşık 6 saat sonra saklandığı bir ikamette yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli İbrahim Arslan, bugün geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.
