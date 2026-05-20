Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hareket büyük Türkiye davasıdır | Video
20 Mayıs 2026 | 13:57
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Bu hareket kişisel rant davası ile rant peşinde koşan bir hareket değildir. Bu hareket ta en başından beri millet, memleket, büyük Türkiye, ümmet davasıdır. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. İnşallah 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı ile yeni başarılara, zaferlere imza atacağız" ifadelerine yer verdi.
