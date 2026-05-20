Batman'da 19 milyar 300 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen şebekeye darbe: 122 gözaltı | Video
20 Mayıs 2026 | 09:24
Batman merkezli 17 ilde, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde ettikleri 19 milyar 300 milyon liralık kara parayı kripto hesaplar aracılığıyla akladıkları tespit edilen şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 143 şüpheliden 122'si yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
