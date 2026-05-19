Bursa’da kaçakçılığa eş zamanlı operasyon: Binlerce kaçak ürün ele geçirildi | Video

19 Mayıs 2026 | 14:20

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yüz binlerce kaçak ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 ayrı adrese baskın yapıldı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 745 bin adet bandrolsüz boş makaron, 36 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 180 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 422 paket gümrük kaçağı sigara, 620 paket ısıtılmış tütün mamulü, 10 adet elektronik sigara ve 4 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
