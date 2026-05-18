Şehit Polis Emrah Koç'un çocuklarla eğlendiği görüntüler ortaya çıktı | Video 18 Mayıs 2026 | 11:40 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavga ihbarına gittiği adreste silahla vurularak şehit olan polis memuru Emrah Koç'un memleketi Van'ın Çaldıran ilçesindeki evinin önünde bir grup çocukla birlikte vakit geçirip bilmece sorduğu görüntüler ortaya çıktı.

Van'ın Çaldıran ilçesinin Kuskunkıran Mahallesi'ndeki babaevinin bahçesinde bir yakını tarafından çekilen görüntülerinde, şehit polis memuru Emrah Koç'un, bir grup çocuğa çeşitli bilmeceler sorduğu, bilenleri ise 'çak' yaparak kutladığı görülüyor.