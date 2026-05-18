Video Yaşam Adana’da polis "Batak" oyununa ara verdirip boğulma bilgilendirmesi yaptı | Video
Adana’da polis

Adana’da polis "Batak" oyununa ara verdirip boğulma bilgilendirmesi yaptı | Video

18 Mayıs 2026 | 10:40

Adana’da havaların aşırı ısınmamasına rağmen 8 gencin boğulması üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçip, ev ev, kahvehane kahvehane gezerek anne ve babaları uyardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Havalar aşırı ısınmasa da güneşi gören Adanalı gençler serinlemek için sulama kanalı, nehir ve göle girmeye başladı. Her yıl ortalama 25 gencin boğulduğu Adana'da bu yıl havalar yeterince ısınmamasına rağmen 8 kişi boğuldu. Bu durumu üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis kanallara "Arkadaşını uyar, kanaldan uzak" dur yazılı pankart astı. Polis daha sonrada özellikle kanal kenarındaki evleri tek tek gezip anne ve babaları çocuklarına sahip çıkması konusunda uyardı. Polis çocukların boğulmasıyla sonuçlanan olaylarda herkesin canının yandığını aynı zamanda 18 yaşından altındaki şahısların boğulması durumda anne ve babanın sorumluluğunun olduğunu bu durumun yargılanmaya kadar gidebileceğini belirterek uyarıda bulundu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da polis Batak oyununa ara verdirip boğulma bilgilendirmesi yaptı | Video 03:07
Adana’da polis "Batak" oyununa ara verdirip boğulma bilgilendirmesi yaptı | Video 18.05.2026 | 10:29
Giresun’da yüzlerce metrelik yamaçtan yuvarlanan araç kamerada | Video 00:23
Giresun'da yüzlerce metrelik yamaçtan yuvarlanan araç kamerada | Video 18.05.2026 | 10:12
SON DAKİKA | Yine TikTok yine rezalet: Canlı yayında dayak skandalı! 01:19
SON DAKİKA | Yine TikTok yine rezalet: Canlı yayında dayak skandalı! 18.05.2026 | 09:37
Susurluk’ta yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı | Video 01:07
Susurluk'ta yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı | Video 18.05.2026 | 09:12
Şehit polis Emrah Koç’un türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı | Video 00:31
Şehit polis Emrah Koç'un türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı | Video 18.05.2026 | 07:54
Beşiktaş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı | Video 03:37
Beşiktaş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı | Video 18.05.2026 | 07:40
Bursa’da 17 yaşındaki genç, sevdiği kızın babasını öldürdü | Video 00:46
Bursa'da 17 yaşındaki genç, sevdiği kızın babasını öldürdü | Video 18.05.2026 | 07:39
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soru heyecan yarattı! İşte o soru! 02:49
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soru heyecan yarattı! İşte o soru! 17.05.2026 | 23:55
D100’de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı 01:47
D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı 17.05.2026 | 22:32
Siirt’te traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı 00:33
Siirt'te traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı 17.05.2026 | 20:04
Çorlu’da silahlı kavga ihbarına giden 2 polis şehit oldu 07:32
Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giden 2 polis şehit oldu 17.05.2026 | 18:27
Son dakika... Çorlu’da 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada | Video 00:47
Son dakika... Çorlu'da 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada | Video 17.05.2026 | 17:13
SON DAKİKA | Çorlu’da 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada | Video 07:32
SON DAKİKA | Çorlu'da 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada | Video 17.05.2026 | 16:34
Çorlu’da silahlı kavga ihbarına giden 2 polis şehit oldu | Video 06:34
Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giden 2 polis şehit oldu | Video 17.05.2026 | 16:19
Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; çaya düştüğü değerlendirilen kişi aranıyor | Video 01:52
Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; çaya düştüğü değerlendirilen kişi aranıyor | Video 17.05.2026 | 16:03
Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama | Video 01:17
Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama | Video 17.05.2026 | 15:40
Çorum’da gelin ile görümce kavgada birbirini bıçakladı | Video 01:18
Çorum'da gelin ile görümce kavgada birbirini bıçakladı | Video 17.05.2026 | 15:35
TIR’ın çarptığı araçta 2 kişi öldü | Video 00:23
TIR’ın çarptığı araçta 2 kişi öldü | Video 17.05.2026 | 15:05
Çorlu’da silahlı çatışma: 2 polis şehit oldu | Video 00:21
Çorlu'da silahlı çatışma: 2 polis şehit oldu | Video 17.05.2026 | 15:00
Küçükçekmece’de suikast girişimi polisin dikkatiyle engellendi | Video 01:09
Küçükçekmece’de suikast girişimi polisin dikkatiyle engellendi | Video 17.05.2026 | 14:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA