Video Yaşam Susurluk'ta yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı | Video
Susurluk'ta yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı | Video

Susurluk'ta yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı | Video

18 Mayıs 2026 | 09:13

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü refüje çarparak devrildi. Kazada 25 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 05.47'de İstanbul-İzmir Otoyolu Susurluk Yeni Mahalle İstasyon Caddesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinden İzmir yönüne seyir halinde bulunan A.G. (50) idaresindeki 24 AAS 700 plakalı yolcu otobüsü, otoyolun sağ tarafında bulunan refüje çarptıktan sonra devrilerek sürüklendi.

Otobüste bulunan 40 yolcudan yaralanan 25 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Balıkesir merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yolun sol şeritten tek şerit halinde ulaşıma açık olduğu ve trafik akışında olumsuz bir durum bulunmadığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Susurluk’ta yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı | Video 01:07
Susurluk'ta yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı | Video 18.05.2026 | 09:12
Şehit polis Emrah Koç’un türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı | Video 00:31
Şehit polis Emrah Koç'un türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı | Video 18.05.2026 | 07:54
Beşiktaş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı | Video 03:37
Beşiktaş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı | Video 18.05.2026 | 07:40
Bursa’da 17 yaşındaki genç, sevdiği kızın babasını öldürdü | Video 00:46
Bursa'da 17 yaşındaki genç, sevdiği kızın babasını öldürdü | Video 18.05.2026 | 07:39
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soru heyecan yarattı! İşte o soru! 02:49
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soru heyecan yarattı! İşte o soru! 17.05.2026 | 23:55
D100’de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı 01:47
D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı 17.05.2026 | 22:32
Siirt’te traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı 00:33
Siirt'te traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı 17.05.2026 | 20:04
Çorlu’da silahlı kavga ihbarına giden 2 polis şehit oldu 07:32
Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giden 2 polis şehit oldu 17.05.2026 | 18:27
Son dakika... Çorlu’da 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada | Video 00:47
Son dakika... Çorlu'da 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada | Video 17.05.2026 | 17:13
SON DAKİKA | Çorlu’da 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada | Video 07:32
SON DAKİKA | Çorlu'da 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada | Video 17.05.2026 | 16:34
Çorlu’da silahlı kavga ihbarına giden 2 polis şehit oldu | Video 06:34
Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giden 2 polis şehit oldu | Video 17.05.2026 | 16:19
Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; çaya düştüğü değerlendirilen kişi aranıyor | Video 01:52
Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; çaya düştüğü değerlendirilen kişi aranıyor | Video 17.05.2026 | 16:03
Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama | Video 01:17
Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama | Video 17.05.2026 | 15:40
Çorum’da gelin ile görümce kavgada birbirini bıçakladı | Video 01:18
Çorum'da gelin ile görümce kavgada birbirini bıçakladı | Video 17.05.2026 | 15:35
TIR’ın çarptığı araçta 2 kişi öldü | Video 00:23
TIR’ın çarptığı araçta 2 kişi öldü | Video 17.05.2026 | 15:05
Çorlu’da silahlı çatışma: 2 polis şehit oldu | Video 00:21
Çorlu'da silahlı çatışma: 2 polis şehit oldu | Video 17.05.2026 | 15:00
Küçükçekmece’de suikast girişimi polisin dikkatiyle engellendi | Video 01:09
Küçükçekmece’de suikast girişimi polisin dikkatiyle engellendi | Video 17.05.2026 | 14:58
Hatay’da döviz bürosundaki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:10
Hatay'da döviz bürosundaki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.05.2026 | 14:30
Adıyaman’da husumetli iki yaşlı arasındaki kavga ölümle bitti | Video 00:52
Adıyaman'da husumetli iki yaşlı arasındaki kavga ölümle bitti | Video 17.05.2026 | 14:22
Selektör yapma nedeniyle çıkan tartışmada öldürülen 3 kişinin cenazeleri teslim alındı | Video 02:47
Selektör yapma nedeniyle çıkan tartışmada öldürülen 3 kişinin cenazeleri teslim alındı | Video 17.05.2026 | 14:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA