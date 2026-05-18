Giresun'da yüzlerce metrelik yamaçtan yuvarlanan araç kamerada | Video 18 Mayıs 2026 | 10:14 Giresun’un Güce ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yüzlerce metrelik yamaçtan aşağı takla atarak yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtan ilk taklada araçtan fırlayan ve yaralı olarak kurtulan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Güce ilçesine bağlı Sarıyer Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, çay bahçelerinin bulunduğu dik yamaçtan aşağı yuvarlandı. Defalarca takla atan araç kullanılamaz hale gelirken, kazayı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Araç sürücüsünün kazadan yaralı olarak kurtulduğu öğrenilirken, olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.