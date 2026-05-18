Video Yaşam Beşiktaş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı | Video
18 Mayıs 2026 | 07:45

İstanbul Beşiktaş'ta sabaha karşı iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralanırken araçlarda sıkışan 4 kişi itfaiye tarafından çıkarıldı.

Kaza 04.30 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre karşı şeritlerden gelen 34 GPP 245 plakalı otomobil ile 34 CAH 206 plakalı iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri araçlarda sıkışan 4 kişiyi çıkardı. Öte yandan kazada yaralanan 9 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle cadde trafiğe kapanırken kazaya karışan iki otomobilin de çekici yardımıyla kaldırılması ve yol ekipleri tarafından araba parçalarının caddeden alınmasıyla kapanan cadde yeniden trafiğe açıldı. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.
