Kartal ayı yavrularına saldırmaya çalıştı: O anlar böyle görüntülendi | Video
17 Mayıs 2026 | 12:50

Bingöl’de doğada yiyecek arayan anne ayı ve iki yavrusu, kartalın saldırı girişimi sırasında dron kamerasıyla görüntülendi.

Bingöl'ün dağlık bölgesinde doğa gezisine çıkan Bingöllü doğasever, anne ayı ile iki yavrusunun doğada ilerlediği anları dron ile kayıt altına aldı. Bir süre sonra gökyüzünde süzülen kartalın ayı yavrularına saldırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde anne ayının yavrularını korumak için hareketlendiği görüldü. Kısa süre havada tur atan kartalın daha sonra bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.


Doğal yaşamın dikkat çeken anlarından biri olan görüntüler, sosyal medyada da ilgi gördü.

