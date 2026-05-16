SON DAKİKA: İstanbul'da akılalmaz olay! Kayıp kadının cesedi bulunmuştu! Katilin kan donduran ifadesi ortaya çıktı | Video

16 Mayıs 2026 | 15:23

İstanbul Maltepe'de haftalardır kayıp olarak aranan 68 yaşındaki İran uyruklu kadının sır dolu kaybı, apartmanın WhatsApp grubuna atılan gizemli bir mesajla aydınlandı. Asayiş Şube ekiplerinin adım adım çözdüğü korkunç cinayet dosyasında, şüphelinin polisi yanıltmak için kurduğu akılalmaz plan duyanları şaşkına çevirdi. Peki, İstanbul'da başlayıp Kırşehir'de son bulan bu kan donduran olayda talihsiz kadına ne oldu ve o sahte mesajın arkasındaki şeytani sır neydi? İşte detaylar...