Tepebaşı Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar: Başkan yardımcısı oğlunun üzerine şirket kurup köye villa yaptırmış! | Video
15 Mayıs 2026 | 16:24
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi‘ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında başkan yardımcısının oğlunun üzerine şirket kurarak, belediyeden para aktardığı öğrenilirken, yaptırdığı lüks villa ile dikkat çekmiş.
VİLLASINI SATMAYA ÇALIŞMIŞ
Gözaltına alınan şüpheli adam S.Y'in Keskin Mahallesinde bulunan villadı görenleri adeta kendine hayran bırakıyor. Lüks villasını üç ay önce satışa çıkarttigi öğrenilen başkan yardımcısının fiyat olarak 16 milyon istediği iddia edildi. Şehir merkezine yakın köyün merkezinde bulunan lüks villayada operasyon kapsamında el konuldu. Aynı belediyede gözaltına alınan özel kalem müdürünün villasıda operasyon sırasında dikkat çekmişti.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemini devam ettiği, belediye ile iş yaptığı belirlenen bazı şirketlerin yöneticilerin ise ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
