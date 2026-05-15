Tunceli'de 100 milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi: 8 şüpheli yakalandı | Video

15 Mayıs 2026 | 14:19

Tunceli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından faizsiz kredi vaadiyle vatandaşları 100 milyon TL dolandıran şebeke çökertildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.