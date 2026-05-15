Tunceli'de 100 milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi: 8 şüpheli yakalandı | Video
15 Mayıs 2026 | 14:19
Tunceli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından faizsiz kredi vaadiyle vatandaşları 100 milyon TL dolandıran şebeke çökertildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İfadeleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüphelilerden suç organizasyonunda aktif rol aldığı belirlenen 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tunceli Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan, mobil bankacılık işlemleri yaptırmak isteyen şahıslara karşı dikkatli olmaları, hiçbir şifre ve onay kodunu üçüncü kişilerle paylaşmamaları büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.
