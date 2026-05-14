Otomobilin çarptığı kadın yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 14 Mayıs 2026 | 15:48 Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.G. isimli kadına, otomobil çarptı. Yaralanan H.G. hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ara yoldan çıkış yaparken sola dönen Emrah S.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kadına, ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Emrah S., yaralıyı aracıyla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.