Otomobilin çarptığı kadın yaralandı: Kaza anı kamerada | Video
14 Mayıs 2026 | 15:48
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.G. isimli kadına, otomobil çarptı. Yaralanan H.G. hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ara yoldan çıkış yaparken sola dönen Emrah S.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kadına, ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Emrah S., yaralıyı aracıyla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 14.05.2026 | 15:43
11:18
00:06
02:32
Hurafelere inanıp bebeklerinizi tehlikeye atmayın | Video 14.05.2026 | 12:10
04:38
01:30
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 60 gözaltı | Video 14.05.2026 | 09:40
03:20
03:09
Arnavutköy’de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu! | Video 14.05.2026 | 09:07
02:26
01:22
Ankara’da korsan otoparkçılara operasyon: 32 gözaltı | Video 14.05.2026 | 08:26
00:43
Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada | Video 14.05.2026 | 07:56
00:23
Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada | Video 14.05.2026 | 07:32
00:24
Mersin'de biyodizel üretim tesisinde yangın; 1 ölü | Video 14.05.2026 | 07:32
01:19
03:01
01:59
Zonguldak'taki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı 13.05.2026 | 17:35
01:10
Mersin'de yağ fabrikasında korkutan yangın | Video 13.05.2026 | 16:06
07:18
07:09
01:04
Sultanahmet'te tramvayda turistleri soyan 3 kadın yakalandı | Video 13.05.2026 | 14:06