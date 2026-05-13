İstanbul'da zehir sevkiyatına darbe vuruldu: 92 kilo 500 gram eroin ele geçirildi | Video

13 Mayıs 2026 | 15:37

İstanbul’da uyuşturucuyla mücadele tüm hızıyla devam ederken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'ın Koordinesine yürütülen son operasyonda Bağcılar’da 92.5 kilogram Eroin ele geçirildi. 3 Şüpheli ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde birkaç gün önce de 1 tona yakın uyuşturucu hap ele geçirilmişti.