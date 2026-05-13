İstanbul'da peşpeşe operasyonlarda milyonlarca liralık uyuşturucu madde yakalandı | Video

İstanbul'da peşpeşe operasyonlarda milyonlarca liralık uyuşturucu madde yakalandı

13 Mayıs 2026 | 13:45

İstanbul’da uyuşturucuyla mücadele tüm hızıyla devam ederken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesine yürütülen son operasyonda Bağcılar’da 92 .5 kilogram Eroin ele geçirildi. 3 Şüpheli ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde birkaç gün önce de 1 tona yakın uyuşturucu hap ele geçirilmişti.