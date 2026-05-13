8 yaşındaki Fatma’nın boynundan çıkarılan 3 kiloluk kitle büyüklüğü ile literatüre girdi | Video

13 Mayıs 2026 | 13:41

Eskişehir'de Fatma Yaman’ın (8), 3 yaşından itibaren büyüyerek 3 kilograma ulaşan boynundaki kitle (desmoid fibromatosis) Eskişehir Şehir Hastanesi’nde 6,5 saat süren ameliyatla çıkarıldı. Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi’nde görevli Opr. Dr. Abdulkadir Calavul, Yaman’ın boynundan çıkarılan kitlenin tıp literatürüne girdiğini ifade ederek, “Hastanın boynundaki tümör, dünyada şu an bilinen çocuklar arasında boyundaki en büyük tümör. Literatürde yaklaşık olarak 20-22 santim boyutunda tümörler mevcut ama bizim hastamızınki 25 santim büyüklüğünde” dedi.

Gaziantep'te oturan Orhan (37) ve Kübra Yaman'ın (35) iki çocuğundan biri olan Fatma Yaman'ın 3 yaşından itibaren boynunda kitle oluşmaya başladı. Kısa sürede büyüyen kitle (desmoid fibromatosis) için Yaman ailesi birçok sağlık kuruluşuna başvurdu. Ancak boyun bölgesindeki kitlenin tehlikeli olduğu gerekçesiyle operasyon yapılamadı. Yaman'ın ameliyat edilmesi için yapılan birçok görüşme ve araştırmanın ardından kitlenin Eskişehir Şehir Hastanesi'nde çıkarılabileceği öngörüldü. Gaziantep'ten ailesiyle birlikte Eskişehir'e gelen Fatma Yaman, hastanede tedavi altına alındı.

OPERASYON 6,5 SAAT SÜRDÜ

Yapılan planlamaların ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Plastik Cerrahisi ve anestezi uzmanlarından oluşan bir ekiple ameliyat gerçekleştirdi. Operasyon 6,5 saat sürerken Yaman'ın boynunda büyüyen ve hayatını da tehlikeye sokan 3 kilo ağırlığında tümör kitlesi temizlenerek çıkarıldı. Hastanede 15 gün kadar yoğun bakımda tedbiren tutulan Fatma Yaman servise alındı ve 1 gün sonra da taburcu edildi.

'BİZE HEP 'MASADA KALIR' DEDİLER'

Orhan Yaman, kızının boynundaki kitleyi 3 yaşındaki fark ettiklerini söyledi. Tedavisi için yurt dışında dahil birçok yere başvurduklarını ancak olumsuz cevaplar aldıklarını anlatan Yaman, "Biz 2023'te fark ettik bu hastalığı. 2023'ten bu yana birçok hastane, yurt dışı dahil birçok hastaneye gittik ve gelen bütün cevaplar 'masada kalır' şeklindeydi. Çok zor zamanlar geçirdik. Eskişehir Şehir Hastanemiz de kızım için elinden geleninin en iyisini yaptı. Kızımın boynundaki kitle alındı ve biz şu an çok mutluyuz" dedi.

KİTLE, TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ

Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'nde görevli, ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Abdulkadir Calavul, Fatma Yaman'ın boynundan çıkarılan 3 kiloluk kitlenin kitle yaş ve büyüklüğü itibarıyla tıp literatürüne girdiğini söyledi. Yaman'ın 8 yaşında olmasına rağmen hastaneye geldiğinde 10 kilo ağırlığında olduğunu ve 3 kilosunun tümör kitlesi olduğunu anlatan Op. Dr. Calavul, "Hastamız yaklaşık 8 yaşında 10 kiloyla bize başvurdu. Boynunda son 3 yılda gittikçe büyüyen bir kitleyle başvurdu. Kitle hastanın şah damarına, akciğerine, sırt bölgesine ve boynuna ileri derecede bası yapmıştı. Boynunu yaklaşık olarak 80 derece eğrilmesine sebep olmuştu. Hastanın yeme içmesinde çok ciddi sorunlar vardı. Hasta toplam yaklaşık olarak 10 kilo civarındaydı zaten. Yapılan incelemede kitlenin yaklaşık olarak 25x20 santimlik çok büyük bir kitle olduğunu belirledik. Bu kitle şu an tüm dünyada bilinen çocuk hasta da boyundaki en büyük kitle olarak tespit ettik. Literatürde tüm dünyayı taradığımızda hemen hiçbir yerde bu kadar büyük bir vakaya rastlamadık. Hastanın boynundaki tümör, dünyada şu an bilinen çocuklar arasında boyundaki en büyük tümör. Literatürde yaklaşık olarak 20-22 santim boyutunda tümörler mevcut ama bizim hastamızınki 25 santim büyüklüğündeydi" diye konuştu.

