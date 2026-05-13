Video Yaşam Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 21 şüpheli yakalandı | Video
Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 21 şüpheli yakalandı | Video

Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 21 şüpheli yakalandı | Video

13 Mayıs 2026 | 08:37

Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahse yönelik operasyonlarda hesaplarında 5 milyar 800 milyon Türk lirası para hareketliliği bulunan 61 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde; Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak ve Yozgat'ta yasa dışı bahse yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda hesaplarında 5 milyar 800 milyon Türk lirası para hareketliliği bulunan 61 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin İinternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri tespit edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da silahlı paylaşım yapanlara operasyon: 19 gözaltı | Video 00:56
Ankara’da silahlı paylaşım yapanlara operasyon: 19 gözaltı | Video 13.05.2026 | 08:30
Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 21 şüpheli yakalandı | Video 00:37
Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 21 şüpheli yakalandı | Video 13.05.2026 | 08:28
Elazığ’da makas atarken kaza yapan otomobil kamerada | Video 00:24
Elazığ'da makas atarken kaza yapan otomobil kamerada | Video 13.05.2026 | 07:27
Bursa’da 6 katlı binada yangın paniği | Video 00:58
Bursa'da 6 katlı binada yangın paniği | Video 13.05.2026 | 07:27
Şiddetli fırtına evin çatısını uçurdu, 6 araç hasar gördü... O anlar kamerada | Video 02:34
Şiddetli fırtına evin çatısını uçurdu, 6 araç hasar gördü... O anlar kamerada | Video 13.05.2026 | 07:27
Galatasaray’ın yıldızı Torreira’ya yumruklu saldırı! Olayın detayları ortaya çıktı... 02:00
Galatasaray'ın yıldızı Torreira'ya yumruklu saldırı! Olayın detayları ortaya çıktı... 13.05.2026 | 00:28
Samsun’da sel: 12 kişi hastanelik oldu! 01:44
Samsun'da sel: 12 kişi hastanelik oldu! 13.05.2026 | 00:02
Bursa’da seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi… 1 kişi yaralandı 01:02
Bursa’da seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi… 1 kişi yaralandı 12.05.2026 | 18:09
Ankara’da dolu yağışı etkili oldu 01:15
Ankara’da dolu yağışı etkili oldu 12.05.2026 | 17:45
Nevşehir’de tırın öğrenci servisleriyle tehlikeli manevrası kamerada | Video 00:20
Nevşehir'de tırın öğrenci servisleriyle tehlikeli manevrası kamerada | Video 12.05.2026 | 16:26
Seydikemer merkezli Daltonlar operasyonu: 12 şüpheli yakalandı | Video 00:45
Seydikemer merkezli "Daltonlar" operasyonu: 12 şüpheli yakalandı | Video 12.05.2026 | 16:20
İş kadını Derya Üzüm trafik kazasında hayatını kaybetmişti: Feci olayın görüntüsü ortaya çıktı! | Video 00:24
İş kadını Derya Üzüm trafik kazasında hayatını kaybetmişti: Feci olayın görüntüsü ortaya çıktı! | Video 12.05.2026 | 16:09
Kontak anahtarı üzerinde bırakılan taksiyle kaçmaya çalıştı, köşeyi dönemeden yakalandı! O anlar kamerada | Video 02:24
Kontak anahtarı üzerinde bırakılan taksiyle kaçmaya çalıştı, köşeyi dönemeden yakalandı! O anlar kamerada | Video 12.05.2026 | 14:17
Gaziantep’te kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan şahıslara operasyon: 14 gözaltı | Video 01:45
Gaziantep'te kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan şahıslara operasyon: 14 gözaltı | Video 12.05.2026 | 14:06
İzmir’de taksiciye bıçaklı gasp girişimi araç kamerasında | Video 01:41
İzmir'de taksiciye bıçaklı gasp girişimi araç kamerasında | Video 12.05.2026 | 14:04
Eskişehir’de hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı | Video 00:44
Eskişehir'de hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı | Video 12.05.2026 | 14:02
Çağla Şıkel fit kalmanın bedelini böyle ödedi: Bir taneyi bitmesin diye 1 saatte yedi! | Video 00:11
Çağla Şıkel fit kalmanın bedelini böyle ödedi: Bir taneyi bitmesin diye 1 saatte yedi! | Video 12.05.2026 | 13:47
Polisten kaçan 13 yaşındaki sürücünün annesine 40 bin lira ceza kesildi | Video 01:25
Polisten kaçan 13 yaşındaki sürücünün annesine 40 bin lira ceza kesildi | Video 12.05.2026 | 12:21
Sarıyer’de İETT otobüsü alev alev yandı! | Video 01:02
Sarıyer'de İETT otobüsü alev alev yandı! | Video 12.05.2026 | 12:13
Plakasız motosikletle tehlikeli şov: 3 kişi trafikte tehlike saçtı! | Video 00:18
Plakasız motosikletle tehlikeli şov: 3 kişi trafikte tehlike saçtı! | Video 12.05.2026 | 12:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA