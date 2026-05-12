Eskişehir'de hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı | Video 12 Mayıs 2026 | 14:15 Eskişehir'de bir iş yerinden hırsızlık yapan dört şüpheli polisin çalışması sonrası yakalandı.

Tepebaşı İlçesinde 10 Nisan tarihinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde olayla alakalı şüphelilerin A.S., H.O., N.T. ve Y.T. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Polis tarafından ikametlerinde yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü akabinde adliyeye sevk edilecek.