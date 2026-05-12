5 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu! Kaza anı böyle görüntülendi | Video 12 Mayıs 2026 | 09:20 Hatay'da arkadaşlarıyla oyun oynadığı esnada aniden yola fırlayan 5 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Çarpma anı kameraya yansırken, kazada yaralanan çocuğun metrelerce savrulduğu görüldü.

Kaza; Hassa ilçesi Belediye Sokağı üzerinde yaşandı. Arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki Suriye uyruklu Ayasofya Abras, aniden yola fırladı. Çocuğun yola fırladığı esnada sokaktan geçmekte olan otomobilse duramayarak çocuğa çarptı. Kazada 5 yaşındaki Ayasofya yaralandı ve ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anıysa an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çocuğun aniden yola fırladığı, otomobilin çarptığı ve Ayasofya'nın metrelerce savrulduğu görüldü.Olay anında yaşananları anlatan Mahmut Abras, "Kardeşi karşıda çocukların yanına oynamak için gitmiş. Ardından arkadaşları çağırınca kendisi de gitmiş. Durumu iyi çok şükür. Aileler çocuklarına dikkat etsin ve çocuklar yola çıkmasınlar. Araç sürücüleri de süratli gitmesinler" dedi.