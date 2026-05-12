Video Yaşam 5 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu! Kaza anı böyle görüntülendi | Video
5 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu! Kaza anı böyle görüntülendi | Video

5 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu! Kaza anı böyle görüntülendi | Video

12 Mayıs 2026 | 09:20

Hatay'da arkadaşlarıyla oyun oynadığı esnada aniden yola fırlayan 5 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Çarpma anı kameraya yansırken, kazada yaralanan çocuğun metrelerce savrulduğu görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza; Hassa ilçesi Belediye Sokağı üzerinde yaşandı. Arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki Suriye uyruklu Ayasofya Abras, aniden yola fırladı. Çocuğun yola fırladığı esnada sokaktan geçmekte olan otomobilse duramayarak çocuğa çarptı. Kazada 5 yaşındaki Ayasofya yaralandı ve ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anıysa an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çocuğun aniden yola fırladığı, otomobilin çarptığı ve Ayasofya'nın metrelerce savrulduğu görüldü.

Olay anında yaşananları anlatan Mahmut Abras, "Kardeşi karşıda çocukların yanına oynamak için gitmiş. Ardından arkadaşları çağırınca kendisi de gitmiş. Durumu iyi çok şükür. Aileler çocuklarına dikkat etsin ve çocuklar yola çıkmasınlar. Araç sürücüleri de süratli gitmesinler" dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekirdağ’da şoke eden olay: Eşiyle tartıştı, öfkesini evini yakarak çıkardı! | Video 01:16
Tekirdağ'da şoke eden olay: Eşiyle tartıştı, öfkesini evini yakarak çıkardı! | Video 12.05.2026 | 09:47
5 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu! Kaza anı böyle görüntülendi | Video 00:50
5 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu! Kaza anı böyle görüntülendi | Video 12.05.2026 | 09:15
İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 gözaltı | Video 00:38
İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 108 gözaltı | Video 12.05.2026 | 09:15
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 92 kilo eroin ele geçirildi | Video 00:44
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 92 kilo eroin ele geçirildi | Video 12.05.2026 | 08:35
Kocaeli’de tır ile çarpışan servis aracındaki 8 yaralıdan 1’i hayatını kaybetti | Video 01:19
Kocaeli'de tır ile çarpışan servis aracındaki 8 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti | Video 12.05.2026 | 08:27
Babasını tabancayla öldürüp jandarmaya teslim oldu | Video 02:01
Babasını tabancayla öldürüp jandarmaya teslim oldu | Video 12.05.2026 | 08:06
İstanbul merkezli 16 ilde DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı | Video 00:43
İstanbul merkezli 16 ilde DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı | Video 12.05.2026 | 07:57
Başakşehir’de parfüm imalatı tesisinde çıkan yangın 8. saatinde söndürüldü | Video 12:56
Başakşehir’de parfüm imalatı tesisinde çıkan yangın 8. saatinde söndürüldü | Video 12.05.2026 | 07:32
Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:54
Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 12.05.2026 | 07:31
Uşak’ta tarım arazisinde erkek cesedi bulundu | Video 01:43
Uşak’ta tarım arazisinde erkek cesedi bulundu | Video 12.05.2026 | 07:29
Tırla çarpışan işçi servisi devrildi: 8 yaralı 00:43
Tırla çarpışan işçi servisi devrildi: 8 yaralı 11.05.2026 | 20:47
Çorum’da sağanak yağış etkili oldu 01:01
Çorum'da sağanak yağış etkili oldu 11.05.2026 | 18:46
Otomobil terzi dükkanına daldı 01:06
Otomobil terzi dükkanına daldı 11.05.2026 | 17:38
Şanlıurfa’da saman balyaları altında 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 00:21
Şanlıurfa'da saman balyaları altında 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 11.05.2026 | 17:18
Sarıyer’de 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün ezdiği işçi hayatını kaybetti | Video 03:14
Sarıyer’de 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün ezdiği işçi hayatını kaybetti | Video 11.05.2026 | 16:50
Rafting faciasının acı sonu aksiyon kamerasına yansıdı | Video 03:55
Rafting faciasının acı sonu aksiyon kamerasına yansıdı | Video 11.05.2026 | 16:33
Otomobil dönüş yapan TIR’a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 00:48
Otomobil dönüş yapan TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 11.05.2026 | 15:46
Kardeşini vurup taksi kaçırdı: 80 kilometrelik korkunç yolculuk | Video 01:36
Kardeşini vurup taksi kaçırdı: 80 kilometrelik korkunç yolculuk | Video 11.05.2026 | 14:40
Şişli’de iş yerindeki cep telefonunu çalıp kaçtı; Fatih’te yakalandı | Video 00:42
Şişli’de iş yerindeki cep telefonunu çalıp kaçtı; Fatih’te yakalandı | Video 11.05.2026 | 14:31
Bengü sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı! İşte o anlar... | Video 01:02
Bengü sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı! İşte o anlar... | Video 11.05.2026 | 13:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA