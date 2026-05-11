Batman - Diyarbakır karayolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video

11 Mayıs 2026 | 12:53

Batman-Diyarbakır karayolunda otomobil ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Batman-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 BOR 466 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 20 yaşındaki E.A. hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri araçta sıkışan vatandaşlara müdahalede etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Hayatını kaybeden E.A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

