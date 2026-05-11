Video Yaşam İstanbul’da çete operasyonu: 16 gözaltı | Video
İstanbul’da çete operasyonu: 16 gözaltı | Video

İstanbul’da çete operasyonu: 16 gözaltı | Video

11 Mayıs 2026 | 09:58

“Kasten Yaralama, İş Yeri Kurşunlama, Yağma Amaçlı Tehdit” suçlarına karışan bir silahlı çeteye operasyon yapıldı. Çetenin 16 üyesi yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ülkemiz genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet yürüten bir silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. İstanbul'un Ataşehir, Bağcılar, Eyüp Sultan ve Üsküdar İlçeleri'nde farklı tarihlerde gerçekleşen "Kasten Yaralama, İş Yeri Kurşunlama, Yağma Amaçlı Tehdit" başta olmak üzere dokuz farklı olaya karışan çete üyelerinin açık kimlikleri ve ikamet adresleri belirlendi.

Çetenin üyesi 16 şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda altı ruhsatsız tabanca ve bir çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da çete operasyonu: 16 gözaltı | Video 00:59
İstanbul’da çete operasyonu: 16 gözaltı | Video 11.05.2026 | 09:57
150 bin uyuşturucu hap ele geçirdiler 00:29
150 bin uyuşturucu hap ele geçirdiler 11.05.2026 | 09:53
Malatya’da silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı | Video 00:48
Malatya’da silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı | Video 11.05.2026 | 09:44
Başakşehir’de motosiklet sürücüsüne saldırı anı kamerada | Video 00:46
Başakşehir’de motosiklet sürücüsüne saldırı anı kamerada | Video 11.05.2026 | 09:42
İstanbul’da 15 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı | Video 00:36
İstanbul'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı | Video 11.05.2026 | 09:33
Gaziosmanpaşa’da aracını bina girişine park eden sürücüyü darp ettiler | Video 01:01
Gaziosmanpaşa'da aracını bina girişine park eden sürücüyü darp ettiler | Video 11.05.2026 | 09:18
Yolunu kestikleri araçtaki iki kişiyi böyle darp ettiler | Video 00:39
Yolunu kestikleri araçtaki iki kişiyi böyle darp ettiler | Video 11.05.2026 | 09:05
Maltepe’de devrilen otomobil bariyerlere çarptı | Video 00:33
Maltepe’de devrilen otomobil bariyerlere çarptı | Video 11.05.2026 | 09:01
Büyükçekmece’de parkta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:56
Büyükçekmece'de parkta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı | Video 11.05.2026 | 08:26
Karaman’da düğün konvoyunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:50
Karaman'da düğün konvoyunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı | Video 11.05.2026 | 08:08
Ters yönde ilerleyen otomobil trafikte tehlike saçtı...O anlar kamerada | Video 00:20
Ters yönde ilerleyen otomobil trafikte tehlike saçtı...O anlar kamerada | Video 11.05.2026 | 08:04
Yoldan çıkan araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı | Video 01:53
Yoldan çıkan araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı | Video 11.05.2026 | 07:51
Müdahale ettikleri kadının çocukları tarafından rehin tutulan sağlık görevlilerini polis kurtardı | Video 01:57
Müdahale ettikleri kadının çocukları tarafından rehin tutulan sağlık görevlilerini polis kurtardı | Video 11.05.2026 | 07:45
Anneler Günü’nde 80 yaşındaki annesini darp etti | Video 00:51
Anneler Günü'nde 80 yaşındaki annesini darp etti | Video 11.05.2026 | 07:44
15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı-kırmızıya büründü | Video 00:59
15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı-kırmızıya büründü | Video 11.05.2026 | 07:44
Yozgat’ta zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 7 yaralı | Video 00:25
Yozgat’ta zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 7 yaralı | Video 11.05.2026 | 07:43
‘Rüyamda görmüştüm’ dedi! Kim Milyoner Olmak İster’de tarih sorusuna bakın ne yanıt verdi! 02:26
‘Rüyamda görmüştüm’ dedi! Kim Milyoner Olmak İster’de tarih sorusuna bakın ne yanıt verdi! 11.05.2026 | 00:33
Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştı...O anlar kamerada 06:13
Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştı...O anlar kamerada 10.05.2026 | 20:08
Bahçelievler’de dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini 10 kez bıçakladı | Video 01:05
Bahçelievler’de dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini 10 kez bıçakladı | Video 10.05.2026 | 16:54
Adana’da otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 02:48
Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 10.05.2026 | 16:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA