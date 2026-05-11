İstanbul'da çete operasyonu: 16 gözaltı | Video 11 Mayıs 2026 | 09:58 "Kasten Yaralama, İş Yeri Kurşunlama, Yağma Amaçlı Tehdit" suçlarına karışan bir silahlı çeteye operasyon yapıldı. Çetenin 16 üyesi yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ülkemiz genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet yürüten bir silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. İstanbul'un Ataşehir, Bağcılar, Eyüp Sultan ve Üsküdar İlçeleri'nde farklı tarihlerde gerçekleşen "Kasten Yaralama, İş Yeri Kurşunlama, Yağma Amaçlı Tehdit" başta olmak üzere dokuz farklı olaya karışan çete üyelerinin açık kimlikleri ve ikamet adresleri belirlendi.

Çetenin üyesi 16 şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda altı ruhsatsız tabanca ve bir çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.