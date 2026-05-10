Video Yaşam Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video
10 Mayıs 2026 | 16:07

Adana'nın Kozan ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sonrası konvoydan ayrılan otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşanan kazada ağır yaralanan Arda Kaynak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının ardından konvoydan ayrılan A.Ç. idaresindeki 01 RE 781 plakalı otomobil, kurye olarak çalışan Arda Kaynak'ın kullandığı 01 AAF 907 plakalı motosiklet ile çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savrulurken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde otomobilin süratle geldiği ve çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsünün havaya fırladığı görüldü.


Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Arda Kaynak Adana'da tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü A.Ç.'nin ise yapılan kontrolde 137 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu arada motosikletin hala kaza yerinde olduğu kimsenin aldığı görüldü. Gözaltına alınan sürücünün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

