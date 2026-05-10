Şoför sürdü, sağlık çalışanı müdahale etti: Otobüsteki panik anları kamerada | Video

10 Mayıs 2026 | 13:40

Sakarya'da belediye otobüsünde bir yolcu aniden fenalaştı. Saniyelerle yarışan şoför, güzergahından saparak yolcuyu hastaneye yetiştirirken, otobüste bulunan hemşire de ilk müdahaleyi yaptı. O anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün 26 numaralı belediye otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Meydanı'ndan Kampüs istikametine seyir halinde olan otobüste yolculuk yapan bir vatandaş aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden diğer yolcular hemen şoför Onur Çelik'e bilgi verdi. Bu sırada araçta bulunan hemşire Vildan Karakaya da, fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Şoför Onur Çelik, otobüsün rotasını değiştirerek en yakın hastaneye doğru sürmeye başladı. Saniyelerle yarışan şoför, diğer yolcuların ve trafikteki duyarlı şoförlerin de desteğiyle rahatsızlanan vatandaşı acil servise yetiştirdi. Rahatsızlanan yolcu hastanede tedavi altına alındı.


Zamana karşı yarış kameraya yansıdı
Araç içi kameralarına yansıyan görüntülerde, yolcunun fenalaşma anı, hemşirenin müdahalesi ve şoförün otobüsü hızla hastaneye ulaşmak için trafikte verdiği çaba anları yer aldı.


Başkan Alemdar tebrik etti
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak şoföre ve duyarlı hemşireye teşekkür etti. Alemdar paylaşımında, "Dün Demokrasi Meydanı-Kampüs seferini yapan 26 numaralı otobüsümüz seyir halindeyken rahatsızlanan hemşehrimize ilk müdahaleyi yapan Tıp Merkezi çalışanımız Vildan Hanım'a, hiç düşünmeden rotasını hastaneye çeviren kaptanımız Onur'a teşekkür ediyorum. Gösterdikleri örnek davranış için tebriklerimi paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

