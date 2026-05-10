Beyoğlu’nda 30 yaşındaki Hüseyin ölü bulundu; Apple hesabından ağabeyini vasi tayin etmiş | Video
10 Mayıs 2026 | 11:01
İstanbul Beyoğlu’nda kendisinden bir süredir haber alınamayan Hüseyin Beyazyıldız (30), ağabeyi Hasan Beyazyıldız’ın (37) yedek anahtarla girdiği evde koltukta hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Beyazyıldız’ın kalbinden vurulduğu tespit edildi. Evde ruhsatsız tabanca, boş kovan ve fişekler bulunurken, Beyazyıldız’ın dizüstü bilgisayar kutusunun üzerinde ise 'Afrikalı birine verilsin, su ürünleri okuyan' yazılı not olduğu ve Apple hesabından ağabeyini vasi tayin ettiği tespit edildi. Yaklaşık 7 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen ve poliste 11 suç kaydı bulunan Beyazyıldız’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
