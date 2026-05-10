Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 17 kilogram eroin ele geçirildi | Video
10 Mayıs 2026 | 10:40
İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 40 parça halinde paketlenmiş 17 kilogram eroin ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sultanbeyli'de bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 40 parça halinde paketlenmiş toplam 17 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
01:14
01:37
01:08
Otomobilin devirdiği elektrik direğine motosiklet çarptı: 4 yaralı | Video 10.05.2026 | 09:14
00:28
Tuzla TEM’de tur otobüsü alev alev yandı | Video 10.05.2026 | 08:35
04:17
Eyüpsultan'da darp edilen taksici gasp edildi... O anlar kamerada | Video 10.05.2026 | 07:58
00:48
Elazığ’da bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 10.05.2026 | 07:48
02:17
Erzincan’da otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı | Video 10.05.2026 | 07:48
01:48
07:14
Van'da sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 09.05.2026 | 15:26
00:16
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu 09.05.2026 | 14:29
03:16
Cinayete kurban giden Kübra Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı | Video 09.05.2026 | 14:07
00:19
Şişli’de AVM’de yankesicilik yapan 2 şüpheli yakalandı | Video 09.05.2026 | 13:52
01:33
İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 09.05.2026 | 13:16
03:43
01:55
00:29
Fatih'te trafikte tartışan sürücüye 180 bin lira ceza | Video 09.05.2026 | 12:04
00:55
Osmaniye’de tanker ile 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 09.05.2026 | 11:07
00:57