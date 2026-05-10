Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 17 kilogram eroin ele geçirildi | Video 10 Mayıs 2026 | 10:40 İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 40 parça halinde paketlenmiş 17 kilogram eroin ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sultanbeyli'de bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 40 parça halinde paketlenmiş toplam 17 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.