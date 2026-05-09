Bursa'da şantiyenin savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Sopalar, yumruklar havada uçuştu! | Video

Bursa'da şantiyenin savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Sopalar, yumruklar havada uçuştu!
09 Mayıs 2026 | 17:06

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı süren inşaatta işçiler arasında çıkan sopalı ve yumruklu kavga ortalığı savaş alanına çevirdi. Amatör kameraya yansıyan olayda 5 kişi yaralandı.

Olay saat 11.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerindeki inşaatta meydana geldi. İddiaya göre işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 işçinin karıştığı olayda taraflar birbirine sopa ve yumruklarla saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılardan İkram D. (52), sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınırken, kavganın devam ettiği sırada bazı şahısların ambulanstaki yaralıya saldırmak istemesi paniğe neden oldu. Ambulans şoförü kapıları kapatarak bölgeden hızla uzaklaştı.

Kavgada yaralanan Miraç M. (21), İshak M. (22), Mahsun D. (19) ve Servet D. (17) ise özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi ifadelerini almak üzere karakola götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
