Gaziantep'te dehşete düşüren kaza kamerada: Motosiklet küçük kıza çarpıp kaçtı! | Video
09 Mayıs 2026 | 12:13
Gaziantep'te sokaktan hızla geçen bir motosiklet, ailesiyle yolda yürüyen küçük kız çocuğuna çarparak olay yerinden kaçtı. Dehşete düşüren feci kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
DEHŞETE DÜŞÜREN KAZA KAMERADA
Kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin ailesiyle yolda yürüyen küçük kız çocuğuna hızla çarparak olay yerinden kaçma ve küçük kızın metrelerce savrulma anları saniye saniye yer aldı. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların yaşadığı panik ve olay yerinden kaçan motosikletliye tepki gösterme anları da dikkat çekti.
Olayla ilgili soruşturma ve kaçan motosikletliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
01:35
06:22
00:48
Ankara merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama | Video 09.05.2026 | 09:21
04:18
Arnavutköy'de ahşap kalıp üretim tesisinde yangın | Video 09.05.2026 | 08:47
05:28
Kadıköy’de galeri önündeki park halindeki araçlar alev alev yandı | Video 09.05.2026 | 08:46
07:33
00:50
00:10
Kırmızı ışıkta geçen yayaya otobüs çarptı! Feci kaza kamerada | Video 08.05.2026 | 15:21
01:05
Ordu merkezli 15 ay süren dev operasyon: 41 tutuklama | Video 08.05.2026 | 14:25
00:53
Kastamonu’da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı | Video 08.05.2026 | 14:20
03:07
Aksaray'da korkutan yangın: Daire alev alev yandı | Video 08.05.2026 | 12:48
01:41
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video 08.05.2026 | 12:20
00:52
Samsun'da 51 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 08.05.2026 | 11:47
01:24
14:57
02:47
03:40
Güvenlik kamerasını kıran şahıs kırdığı kameraya yakalandı | Video 08.05.2026 | 10:14
00:16