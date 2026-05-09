Arnavutköy'de ahşap kalıp üretim tesisinde yangın | Video
09 Mayıs 2026 | 08:52
Arnavutköy'de gece saatlerinde ahşap kalıp üretim tesisinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle tesisin tamamı alevlere teslim olurken, çeşitli patlamalar da meydana geldi. Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Mahalle sakini Celal Malgaç, "Gece biz yatıyorduk, geç saatlerdi. Kardeşim bizi uyandırdı. Öncelikle çocukları dışarı çıkardık, hemen sonrasında itfaiyeyi çağırdık. Ekipler önce üst tarafa geldi, asıl yangın buradaydı. Biz uyardık, sonrasında buraya geldiler ve olaya müdahale ederek yangını söndürdüler" dedi.
Öte yandan polis ekipleri, yangının çıktığı caddeyi kontrollü şekilde trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:18
Arnavutköy'de ahşap kalıp üretim tesisinde yangın | Video 09.05.2026 | 08:47
05:28
Kadıköy’de galeri önündeki park halindeki araçlar alev alev yandı | Video 09.05.2026 | 08:46
07:33
00:50
00:10
Kırmızı ışıkta geçen yayaya otobüs çarptı! Feci kaza kamerada | Video 08.05.2026 | 15:21
01:05
Ordu merkezli 15 ay süren dev operasyon: 41 tutuklama | Video 08.05.2026 | 14:25
00:53
Kastamonu’da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı | Video 08.05.2026 | 14:20
03:07
Aksaray'da korkutan yangın: Daire alev alev yandı | Video 08.05.2026 | 12:48
01:41
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video 08.05.2026 | 12:20
00:52
Samsun'da 51 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 08.05.2026 | 11:47
01:24
14:57
02:47
03:40
Güvenlik kamerasını kıran şahıs kırdığı kameraya yakalandı | Video 08.05.2026 | 10:14
00:16
04:01
00:33
Kocaeli’de zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi, 3 yaralı! | Video 08.05.2026 | 08:29
03:18
01:21
02:04
Yol verme manevrası ölümle bitti 07.05.2026 | 17:18