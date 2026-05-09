Esenyurt'ta yol verme kavgası: Minibüs şoförü ve yolcuları kuryeyi dövdü! O anlar kamerada | Video
09 Mayıs 2026 | 12:07
Esenyurt'ta trafikte yol verme nedeniyle kuryeler ile minibüs şoförü arasında tartışma çıktı. Minibüsün arkasında oturan kişiler araçtan inerek kuryelere saldırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, dün 18.30 sıralarında Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Minibüsle trafikte seyir halinde olan servis minibüsü motokurye ile yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında servis minibüsünde yolcu olarak oturan kişiler araçtan inerek tartışmaya dahil oldu. Tartışma kavgaya dönüştü. Servisten inen kişiler motokuryeye tekme tokat saldırdı. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle sonlanırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
