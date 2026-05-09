Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu
09 Mayıs 2026 | 15:31
Gaziantep'te ev sahibi B.Ş., tartıştığı kiracısı Hamide G.'yi (39) av tüfeği ile vurarak ağır yaraladı.
Olay, sabah saatlerinde Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi B.Ş ile kiracısı Hamide G. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında B.Ş., Hamide G.'ye av tüfeği ile ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Hamide G.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Hamide G. hastanede tedavi altına alınırken; polis, olayın ardından kaçan B.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu 09.05.2026 | 14:29
03:16
Cinayete kurban giden Kübra Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı | Video 09.05.2026 | 14:07
00:19
Şişli’de AVM’de yankesicilik yapan 2 şüpheli yakalandı | Video 09.05.2026 | 13:52
01:33
İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 09.05.2026 | 13:16
03:43
01:55
00:29
Fatih'te trafikte tartışan sürücüye 180 bin lira ceza | Video 09.05.2026 | 12:04
00:55
Osmaniye’de tanker ile 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 09.05.2026 | 11:07
00:57
01:35
06:22
00:48
Ankara merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama | Video 09.05.2026 | 09:21
04:18
Arnavutköy'de ahşap kalıp üretim tesisinde yangın | Video 09.05.2026 | 08:47
05:28
Kadıköy’de galeri önündeki park halindeki araçlar alev alev yandı | Video 09.05.2026 | 08:46
07:33
00:50
00:10
Kırmızı ışıkta geçen yayaya otobüs çarptı! Feci kaza kamerada | Video 08.05.2026 | 15:21
01:05
Ordu merkezli 15 ay süren dev operasyon: 41 tutuklama | Video 08.05.2026 | 14:25
00:53
Kastamonu’da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı | Video 08.05.2026 | 14:20
03:07
Aksaray'da korkutan yangın: Daire alev alev yandı | Video 08.05.2026 | 12:48