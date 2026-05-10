Tuzla TEM'de tur otobüsü alev alev yandı | Video 10 Mayıs 2026 | 09:14 İstanbul Tuzla, TEM Otoyolu'nda İzmir'den İstanbul'a seyahat eden ve içerisinde 43 yolcunun bulunduğu tur otobüsünde yangın çıktı. Yanan otobüs itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otobüsteki yolcular tahliye edildi.

Yangın, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu, Tepeören mevkiinde tur otobüsünde çıktı. İddiaya göre, İzmir'den İstanbul'a gelen içerisinde 43 yolcunun bulunduğu Fatih Şahin'in kullandığı 35 CBY 931 plakalı tur otobüsünün motor kısmında dumanlar yükseldi. Yoldaki diğer sürücülerin korna çalarak uyarması sonucu şoför Şahin otobüsü emniyet şeride çekerek, yolcuları tahliye etti. Kısa sürede alevler büyüyerek tüm otobüsü sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun iki şeridini trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Otobüsün çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından yoldaki trafik normale döndü. Tahliye edilen 43 yolcu başka otobüslere bindirilerek gidecekleri yerlere götürüldüğü öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yaşananları anlatan otobüs şoförü Fatih Şahin, "Yolda gidiyordum, diğer araçlar selektör yapmaya başladı. Aracı ben de emniyet şeridine çektim. Araçtan inip baktığımızda alev almaya başladı. Yolcuları hemen tahliye ettik. İzmir'den İstanbul'a tura geldik. Otobüste 43 yolcu vardı. Kimseye bir şey olmadı. Yolcular diğer otobüslerle gönderildi" dedi.