Elazığ'da bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 10 Mayıs 2026 | 08:18 Elazığ'da aralarında aküden dolayı alacak meselesi bulunan iki çocuk arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doruk Efe Bingöl ile E.A.B. arasında akü parası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya döndüğü olayda şüpheli şahıs, cebinden çıkardığı bıçak ile 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl'ü bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bingöl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.



E.A.B., gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.