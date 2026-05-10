Elazığ’da bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video
10 Mayıs 2026 | 08:18
Elazığ’da aralarında aküden dolayı alacak meselesi bulunan iki çocuk arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, merkez Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doruk Efe Bingöl ile E.A.B. arasında akü parası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya döndüğü olayda şüpheli şahıs, cebinden çıkardığı bıçak ile 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl'ü bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bingöl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
E.A.B., gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:17
Eyüpsultan'da darp edilen taksici gasp edildi... O anlar kamerada | Video 10.05.2026 | 07:58
00:48
Elazığ’da bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 10.05.2026 | 07:48
02:17
Erzincan’da otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı | Video 10.05.2026 | 07:48
01:48
07:14
Van'da sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 09.05.2026 | 15:26
00:16
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu 09.05.2026 | 14:29
03:16
Cinayete kurban giden Kübra Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı | Video 09.05.2026 | 14:07
00:19
Şişli’de AVM’de yankesicilik yapan 2 şüpheli yakalandı | Video 09.05.2026 | 13:52
01:33
İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 09.05.2026 | 13:16
03:43
01:55
00:29
Fatih'te trafikte tartışan sürücüye 180 bin lira ceza | Video 09.05.2026 | 12:04
00:55
Osmaniye’de tanker ile 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 09.05.2026 | 11:07
00:57
01:35
06:22
00:48
Ankara merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama | Video 09.05.2026 | 09:21
04:18
Arnavutköy'de ahşap kalıp üretim tesisinde yangın | Video 09.05.2026 | 08:47
05:28
Kadıköy’de galeri önündeki park halindeki araçlar alev alev yandı | Video 09.05.2026 | 08:46