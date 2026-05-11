Karaman'da düğün konvoyunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı | Video

11 Mayıs 2026 | 08:09

Karaman'da düğün konvoyunda otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda olduğu öğrenilen Ömer E. (24) idaresindeki 70 EA 810 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Kazada sürücü Ömer E. araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Aylin Açıkgöz (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın yanma riskine karşı polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, Aylin Açıkgöz'ün cansız bedeni ambulansa alındı. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından kaza yapan araç çekici ile otoparka kaldırıldı.

