Tunceli'de yavru ayıların ağaçtaki oyunu kamerada | Video 11 Mayıs 2026 | 12:35 Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yavru ayıların meşe ağacına tırmanarak oyun oynamaları kameralara yansıdı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yavru ayıların, meşe ağacındaki görüntüleri renkli sahneler oluşturdu. Meşe ağacına tırmanarak oyun oynayan yavru ayılar, doğa fotoğrafçısı Düzgün Çinkılıç tarafından görüntülendi. İki yavru ayının sevimli hareketleri anbean kaydedildi. Bölgedeki doğal yaşamı kayıt altına alan fotoğrafçılar, özellikle ayıların doğal ortamlarındaki davranışlarını görüntülemek için çalışmalarını sürdürüyor.



Doğal hayatın zenginliğiyle dikkat çeken ilçede kaydedilen görüntüler, bölgenin yaban hayatı açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu.