Tunceli'de yavru ayıların ağaçtaki oyunu kamerada | Video
11 Mayıs 2026 | 12:35
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yavru ayıların meşe ağacına tırmanarak oyun oynamaları kameralara yansıdı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yavru ayıların, meşe ağacındaki görüntüleri renkli sahneler oluşturdu. Meşe ağacına tırmanarak oyun oynayan yavru ayılar, doğa fotoğrafçısı Düzgün Çinkılıç tarafından görüntülendi. İki yavru ayının sevimli hareketleri anbean kaydedildi. Bölgedeki doğal yaşamı kayıt altına alan fotoğrafçılar, özellikle ayıların doğal ortamlarındaki davranışlarını görüntülemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Doğal hayatın zenginliğiyle dikkat çeken ilçede kaydedilen görüntüler, bölgenin yaban hayatı açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:41
Tunceli'de yavru ayıların ağaçtaki oyunu kamerada | Video 11.05.2026 | 12:31
01:00
24 ilde dolandırıcılık operasyonları: 133 tutuklama | Video 11.05.2026 | 12:23
01:48
Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 11.05.2026 | 12:21
04:09
Kağıthane’de 8 yaşındaki çocuk sokakta elektrik akımına kapıldı | Video 11.05.2026 | 12:15
00:21
İstanbul Beyoğlu'nda sandalyede asılı olan çantayı böyle çaldı | Video 11.05.2026 | 11:12
04:17
01:19
Van'da hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı | Video 11.05.2026 | 10:40
00:36
00:59
İstanbul’da çete operasyonu: 16 gözaltı | Video 11.05.2026 | 09:57
00:29
150 bin uyuşturucu hap ele geçirdiler 11.05.2026 | 09:53
00:48
Malatya’da silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı | Video 11.05.2026 | 09:44
00:46
Başakşehir’de motosiklet sürücüsüne saldırı anı kamerada | Video 11.05.2026 | 09:42
00:36
İstanbul'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı | Video 11.05.2026 | 09:33
01:01
00:39
Yolunu kestikleri araçtaki iki kişiyi böyle darp ettiler | Video 11.05.2026 | 09:05
00:33
Maltepe’de devrilen otomobil bariyerlere çarptı | Video 11.05.2026 | 09:01
01:56
Büyükçekmece'de parkta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı | Video 11.05.2026 | 08:26
01:50
Karaman'da düğün konvoyunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı | Video 11.05.2026 | 08:08
00:20
01:53
Yoldan çıkan araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı | Video 11.05.2026 | 07:51