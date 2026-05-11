Son dakika | Muhittin Böcek itirafçı oldu: Etkin pişmanlık ifadesinde neler söyledi? | Video

11 Mayıs 2026 | 09:13

Son dakika haberleri... Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirilen Böcek’in ifade alma işlemleri devam ediyor. Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’de etkin pişmanlık kapsamında ifade vermiş çarpıcı itiraflar da bulunmuştu. Gökhan Böcek, babası Muhittin Böcek'in adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne sırt çantasıyla 1 milyon Euro taşıdığını tüm detaylarıyla anlatmıştı.