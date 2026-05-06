Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek rüşvet paralarını böyle taşımış! | Video

06 Mayıs 2026 | 10:04

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek hakkında ortaya atılan rüşvet ve yolsuzluk iddiaları, savcılık tutanaklarına yansıyan yeni delillerle farklı bir boyut kazandı. Soruşturma kapsamında, Finike’deki bir döviz bürosundan silindikten sonra geri getirilen kamera kayıtlarında, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in "valiz dolusu para" taşıdığı anlar savcılık tutanaklarını yansıdı.