Başkan Erdoğan'dan Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda açıklamalar | Video

02 Mayıs 2026 | 16:47

Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; 2026-2035 dönemini Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak belirlendiğini duyurdu. 'Belgemizi 5 stratejik öncelik üzerine bina ettik' diyen Erdoğan; "Birinci stratejik önceliğimiz, aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz, evlilik müessesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz, doğurganlık hızının artırılmasıyken, dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır." ifadelerine yer verdi.