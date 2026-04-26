26 Nisan 2026 | 16:30

Samsun’da bursluluk sınavı öncesi kimliğini kaybeden öğrenci, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde sınava son anda yetiştirildi.

Samsun'da bugün gerçekleştirilen bursluluk sınavı öncesinde, sınava giriş için gerekli kimlik kartını kaybettiği anlaşılan 7. sınıf öğrencisi büyük panik yaşadı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede harekete geçti.


Devriye ekipleri, öğrenciyi refakatlerine alarak sirenler eşliğinde Nüfus Müdürlüğü'ne ulaştırdı. Kurumla sağlanan hızlı koordinasyon sayesinde öğrenci adına "Geçici Kimlik Belgesi" kısa sürede düzenlendi.


Belgenin alınmasının ardından ekip aracıyla sınav merkezine götürülen öğrenci, sınavın başlamasına dakikalar kala salonuna ulaştırıldı. Polis ekiplerinin zamanla yarıştığı bu örnek müdahale, hem öğrenci hem de ailesi tarafından takdirle karşılandı.

Samsun’da polis, kimliğini kaybeden öğrenciyi sınava yetiştirdi | Video 00:35
Samsun'da polis, kimliğini kaybeden öğrenciyi sınava yetiştirdi | Video 26.04.2026 | 15:58
F-4E/2020’lerle Karadeniz’de eğitim uçuşu | Video 00:24
F-4E/2020’lerle Karadeniz’de eğitim uçuşu | Video 26.04.2026 | 15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti çocuklara harçlık verdi | Video 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti çocuklara harçlık verdi | Video 26.04.2026 | 14:22
SON DAKİKA: TOKİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI: Başkan Erdoğan düğmeye bastı: Yeni evler sahiplerini bulacak! | Video 30:48
SON DAKİKA: TOKİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI: Başkan Erdoğan düğmeye bastı: Yeni evler sahiplerini bulacak! | Video 25.04.2026 | 15:02
Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan müjde: Formula 1 yeniden Türkiye’ye dönüyor! | Video 15:06
Son Dakika | Başkan Erdoğan'dan müjde: Formula 1 yeniden Türkiye'ye dönüyor! | Video 24.04.2026 | 15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii’nde 333 hafızın icazet törenine katıldı | Video 00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde 333 hafızın icazet törenine katıldı | Video 24.04.2026 | 14:32
Kadıköy’de helikopter destekli ’Huzur İstanbul’ denetimi | Video 02:58
Kadıköy'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi | Video 24.04.2026 | 07:26
Başkan Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla çocuklarla bir araya geldi | Video 10:25
Başkan Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla çocuklarla bir araya geldi | Video 23.04.2026 | 16:13
CHP’nin mehter marşı rahatsızlığı! Tepki yağdı: Çocuklara sırtınızı dönecek kadar mı tükendiniz? | Video 00:26
CHP’nin mehter marşı rahatsızlığı! Tepki yağdı: “Çocuklara sırtınızı dönecek kadar mı tükendiniz?” | Video 23.04.2026 | 15:09
106 yıllık gurur: 23 Nisan... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Anıtkabir’i ziyaret etti | Video 17:17
106 yıllık gurur: 23 Nisan... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti | Video 23.04.2026 | 09:51
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anıtkabir’i ziyaret etti | Video 16:55
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anıtkabir'i ziyaret etti | Video 23.04.2026 | 09:44
Gülistan Doku’nun yakın arkadaşı tanık olarak ifade verdi: İntihar ettiğini düşünmüyorum 02:49
Gülistan Doku’nun yakın arkadaşı tanık olarak ifade verdi: İntihar ettiğini düşünmüyorum 22.04.2026 | 19:54
Uşak Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi 02:20
Uşak Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi 22.04.2026 | 09:02
Ankara’da kaza kırıma uğrayan CH-47 tipi helikopter için incelemeler devam ediyor | Video 02:47
Ankara’da kaza kırıma uğrayan CH-47 tipi helikopter için incelemeler devam ediyor | Video 22.04.2026 | 08:58
MSB: CH-47 ağır nakliye helikopterimiz kaza kırıma uğradı, personelde olumsuz bir durum yok 00:42
MSB: "CH-47 ağır nakliye helikopterimiz kaza kırıma uğradı, personelde olumsuz bir durum yok" 22.04.2026 | 07:42
Ankara’da Kara Havacılık Komutanlığı’na ait helikopter kaza kırıma uğradı: Personelin sağlık durumunda olumsuzluk yok | Video 11:07
Ankara’da Kara Havacılık Komutanlığı'na ait helikopter kaza kırıma uğradı: Personelin sağlık durumunda olumsuzluk yok | Video 22.04.2026 | 07:30
Alev alev yanan meyve deposu böyle görüntülendi 01:32
Alev alev yanan meyve deposu böyle görüntülendi 21.04.2026 | 20:35
18 ildeki yasa dışı bahis operasyonlarında 127 gözaltı | Video 00:46
18 ildeki yasa dışı bahis operasyonlarında 127 gözaltı | Video 21.04.2026 | 15:41
Gülistan Doku soruşturmasında Son dakika: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi | Video 00:54
Gülistan Doku soruşturmasında Son dakika: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi | Video 21.04.2026 | 11:22
Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar: Geleceğimiz dijital kuşatma altında | Video 43:19
Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: Geleceğimiz dijital kuşatma altında | Video 21.04.2026 | 11:13

