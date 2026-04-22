Gülistan Doku’nun yakın arkadaşı tanık olarak ifade verdi: İntihar ettiğini düşünmüyorum

22 Nisan 2026 | 20:02

Gülistan Doku'nun yakın arkadaşının Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na tanık olarak ifade verdiği ortaya çıktı. İfadede çarpıcı bilgiler yer alırken, Gülistan Doku'nun arkadaşı, "İntihar etmediğinden eminim. Aramızda intiharı en son düşünecek kişi Gülistan'dı. İntihar ettiğini düşünmüyorum. Zaten intihar etse cansız bedeni bulunurdu." dedi.