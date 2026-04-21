Bir günlüğüne Yozgat İl Jandarma Komutanı oldular | Video
21 Nisan 2026 | 10:59
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla minik öğrenciler Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaretin en heyecan verici anı ise Temsili Makam Devri töreninde yaşandı. 23 Nisan dolayısıyla sınıfın iki öğrencisi bir günlüğüne İl Jandarma Komutanlığı makamına oturdu.
Öğrencilerden Sait Akif Polat makama oturarak yazdığı mektubu okudu. Mektubunda "Bugün burada olmak benim için çok heyecan verici. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. Bu özel günde Jandarma koltuğuna oturmak benim için büyük gurur. Sizler gece gündüz çalışarak bizi koruyorsunuz. Bu yüzden kendimizi güvende hissediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin sayenizde daha güzel bir çevrede yaşıyoruz. Jandarmaları çok seviyoruz" dedi.
Berk Efe Kanbur ise "Jandarma olmak, vatanı korumak çok önemli bir görev. Biz de büyüyünce sizler gibi ülkemize vatanımıza hizmet edeceğiz. Kahraman Ayla Öğretmenimize ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm öğretmenlerimizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Birlikte hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından program sona erdi.
