Son Dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kamu malının israfına göz yummuyoruz

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kamu malının israfına göz yummuyoruz

02 Haziran 2026 | 15:01

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Sayıştay’ın 164. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni”nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz" dedi.