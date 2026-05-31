Gökyüzünde hayat nöbeti: Hava ambulansları onlara emanet!

31 Mayıs 2026 | 10:27

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ambulans uçaklar yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet veriyor. Öyle ki 2010 yılından bu yana yaklaşık 22 bin hastanın nakli gerçekleştirildi. İçerisinde her türlü donanıma sahip olan ambulans uçaklar 2 ve 3 sedyeli olarak bakanlık bünyesinde kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam ediyor. SABAH ekibi özel izinle İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ambulans uçağın içerisini görüntüleyerek sağlık ekibiyle konuştu.