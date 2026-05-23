Giresun'da 5 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

23 Mayıs 2026 | 10:11

Giresun’da Karadeniz Sahil Yolu’nun liman mevkiinde tır ile iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza anı ise kameralara yansıdı.